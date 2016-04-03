احفروا ثم شدُّوا!

كانت شؤون المياه في بلادنا تُدار عن طريق أجهزة الدولة سواء عندما كانت الوزارة التي تتولى أمور المياه هي وزارة الزراعة والمياه أم بعد أن فُصلت المياه عن الزراعة وضُمت إليها الكهرباء ،فأصبحت الوزارة المعنية بإدارة شؤون المياه هي الوزارة المذكورة بحكم أن جزءاً من إنتاج الكهرباء يتم عن طريق محطات تحلية المياه، ولأن عنصر الماء عنصر أساسي من عناصر الحياة فقد ظلت إدارتها في يد الدولة باعتبارها وزارة هامة مثلها في ذلك الصحة والتعليم والأمن ولأن الماء ضرورة أساسية فقد رُوعي في تسعيرتها هذا الأمر فلا ترتفع النسبة إلا بشكل مقنن ولا توضع أنظمة إدارية أو مالية إلا بعد ضمان عدم وجود تأثير سلبي لما يُوضع على المستهلك ،ولكن وزارة المياه والكهرباء رأت أن تُدير شؤون المياه عن طريق شركة سُميت باسم الشركة الوطنية للمياه فأصبحت هذه المادة الأساسية تُدار بـ « المسيار « بدل الإدارة المباشرة لها عن طريق الوزارة، وفي ذلك خروج على النمط المعروف لإدارة شؤون المياه التي تحرص معظم دول العالم على عدم تسليم شؤونها للقطاع الخاص، وقد نتج عن هذا التسليم قيام الشركة باجتهادات غير صائبة تمت تحت سمع وبصر الوزارة التي سلمت الأمر كله لها وبقيت تتفرج أو تدعم اجتهادات الشركة بل وتدافع دفاعاً مستميتاً عن أخطائها، حتى فوجئ المواطنون في الآونة الأخيرة بارتفاع كاسح لرسوم استهلاك المياه والصرف الصحي وصل إلى سبعة آلاف في المائة وليس في هذا الرقم النسبي أي خطأ، لأن المتر المكعب من المياه الواصلة من الشبكة كان يُحتسب بقيمة عشرهللات وهي تسعيرة منخفضة جداً ، وكانت تحتاج إلى إعادة نظر واقتراح رسوم متدرجة تأخذ في الحسبان جميع شرائح المجتمع، ولكن الرسوم التي أُقرت في الفترة الأخيرة قفزت فيها الشريحة قفزةً مهولة حتى بلغت في مرحلة من مراحلها بالنسبة لما يزيد عن ناقلتين في الشهر تسعمائة هللة للمتر المكعب فأصبح بعض الذين كانت تأتيهم فاتورة ربع سنوية لا تزيد عن مائة ريال يفاجأون بفاتورة تصل إلى عدة آلاف من الريالات فلا الفاتورة الأولى معقولة لأنها تغطي رسوم استهلاك ألف متر مكعب أي ما يزيد عن حمولة ثلاثين ناقلة كبيرة حمولة ثلاثين متراً مكعباً، ولا الفاتورة الجديدة مقبولة لأن الكمية نفسها بسعر 9 ريالات أو تسعمائة هللة سوف تصل إلى نحو تسعة آلاف ريال.. هذا دور شركة المياه الوطنية التي أنشأتها الوزارة لتدير المياه عن طريق «المسيار» مقابل رواتب عالية جداً تُسلّم للموظفين في الوزارة الذين تم تحويلهم ليعملوا في الشركة أما الوزارة فاكتفت بدورالمتحدّث الرسمي ، المدافع عن أفعال وأعمال هذه الشركة التى تقف ضد المواطنين مبررة ارتفاع الأسعار بأن سببه هدر المياه، ناصحة بعدم شد السيفونات ومراقبة التوصيلات والخزانات والتقليل من الترويش ،وهي تفعل بلا مبالاة لأنها ترى انها دائماً على حق أما المواطنون فليس أمامهم إلا الدفع ..فيا سلام على الحفر والشد والعطش !!

نقلاً عن "المدينة"