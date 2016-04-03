السعودية.. ملتقى التخصصات المهنية فرصة لاكتشاف الأنسب

يُعقد ملتقى التخصصات المهنية والوظيفية في نسخته الرابعة بمشاركة أكثر من 100 متحدث وخبير، ويهدف لمساعدة الشباب في اختيار التخصص المناسب لقدراتهم وطموحهم من خلال هذا الملتقى، الذي يستمر لمدة شهر متنقلاً بين 5 مدن سعودية.

ولا ينحصر قلق طلاب الثانوية العامة في الامتحانات.. فما بعدها أصعب ويعاني الكثير من الطلاب من الحيرة بشأن اختيار التخصص المناسب مع قدراتهم الفردية.. ولهذا سعت جهات متعددة لتدشين حملات توعوية تثقيفية تساعدهم على الاختيار.

وقد بات المنظمون لمنتدى التخصصات بعد أربعة أعوام من المداومة، والطواف في مدن سعودية متعددة، أكثر إيماناً بجدوى الاستمرار لمساعدة طلاب الثانوية العامة والجامعات على اكتشاف التخصصات الأقرب لمقوماتهم الشخصية مهنياً وأكاديمياً، وتحدثت أسماء سعودية بارزة تحت قبة منتدى التخصصات بشفافية عن رحلتها من الفشل إلى النجاح، وأنه دائما كان هناك عامل مشترك وهو كيفية عثور أحدهم بالمصادفة أو بالاستشارة عن أول طريق النجاح.

ويسعى منتدى التخصصات لمساندة طلاب الثانويات والجامعات في السعودية في تحقيق وقفة صادقة مع النفس للإجابة عن السؤال الأصعب هو ماذا أريد بصدق؟ وذلك من أجل حماية سنوات في عمر طلاب الجامعات والثانويات من الضياع.