السعودية.. ملتقى الكتاب الثاني يجمع 50 كاتبا بالشرقية

يقيم نادي المنطقة الشرقية الأدبي الثقافي، الثلاثاء المقبل، حفل افتتاح موسمه الثقافي، للمجلس الجديد لإدارة النادي، الذي يستهله بإقامة محاضرة عن العلامة أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري، لما قدمه للمشهد الثقافي من إسهامات أدبية وثقافية وفكرية وصحافية.

وأوضح رئيس أعضاء مجلس الإدارة محمد بودي، أن النادي يستهل موسمه الجديد بتكريم ابن عقيل الظاهري، وإقامة ندوة عنه كما يعقد يوم الأربعاء 6 أبريل "ملتقى الكتاب السعوديين" في نسخته الثانية، على جلستين صباحية، وأخرى مسائية عن "الكاتب والأحداث الثقافية"، بمشاركة أكثر من "50" كاتبا وكاتبة في الصحف المحلية، وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق الشيراتون في مدينة الدمام. وستتضمن الفعالية الأولى تكريم ومحاضرة للعلامة أبي عبدالرحمن بن عقيل شخصية العام المكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مهرجان الجنادرية الوطني للثقافة والتراث لجهوده العلمية والفكرية، وذلك في الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 5 أبريل، في قاعة الاحتفالات في فندق الشيراتون بالدمام.

فيما تشتمل الفعالية الثانية على "ملتقى الكتّاب السعوديين في نسخته الثانية"، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 6 أبريل، والذي يتناول في هذه النسخة محوري "الكاتب والأحداث الوطنية الكبرى" و"الكاتب والأحداث الثقافية" على كافة الصعد بحضور أكثر من خمسين كاتباً وكاتبة من كتّاب المقالة في الصحف المحلية، وسيكون المتحدثون الرئيسيون في الجلسة الأولى: الدكتور أحمد التويجري، والأمير الدكتور بدر بن سعود آل سعود، وعبدالوهاب الفايز، وسيكون في الجلسة الثانية، الدكتور عثمان الصيني، والدكتور إبراهيم التركي، والدكتورة زكية العتيبي.