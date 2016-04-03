محمد بن سلمان يبحث مع غيتس دعم العمل الخيري بالعالم

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض الأحد الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا غيتس الخيرية بيل غيتس، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خلال اللقاء بحث مسارات التنسيق تجاه الجهود الخيرية في تلبية الاحتياجات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.

وعبر بيل غيتس عن بالغ التقدير على اهتمام حكومة السعودية بالجمعيات والمؤسسات الخيرية في مختلف دول العالم، وما تقدمه من دعم ومساعدة للمحتاجين.

حضر اللقاء المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي، والمستشار بالديوان الملكي أحمد الخطيب، والأمين العام لمؤسسة مسك الخيرية بدر العساكر، ورئيس علاقات قطاع الشرق الأوسط لمؤسسة بيل ومليندا غيتس الخيرية حسن الدملوحي.