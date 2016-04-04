السعودية.. تقدم في المفاوضات مع وفد الحوثي بالرياض

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الاثنين، أن المفاوضات مع الوفد الممثل لجماعة الحوثي في الرياض متواصلة.

وقال الجبير إن المحادثات تحرز تقدماً. ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن حرب اليمن تقترب من نهايتها.

وأكد أن السعودية ترحب بالمفاوضات السياسية المرتقبة بين الأطراف اليمنية في الكويت.

وجاءت تصريحات الجبير في مؤتمر صحافي بالرياض مع وزير الخارجية النيوزيلندي. وتناولت المحادثات سبل مواجهة التطرف والإرهاب بين البلدين.

إلى ذلك، نفى الجبير وجود ممثلين عن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح في الرياض.

وعن زيارة الملك سلمان لمصر الخميس، قال الجبير إن الدولتين شقيقتان ويربطهما تاريخ عريق، وبينهما ترابط تجاري وسياسي وأمني، مشيراً إلى أن البلدين شريكان في السعي لإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، واصفاً الزيارة بالتاريخية لجهة توقيع اتفاقيات عديدة في شتى المجالات.