الخليج.. ليس مغرفة!

مثل كل الهمج، الذين ينشطون في البلدات والضواحي اللبنانية بفعل العفن الذي خلفته أعمال حزب الله على الحياة هناك، ينشط (همج) من نوع آخر، أكثر خسة، للاعتداء والتدمير وتخريب كل مصلحة لبنانية أو عربية يعتبرونها ضد عميل الضاحية أو ضد أجندة الولي الفقيه في إيران. هؤلاء المتفلتون من كل قيمة، وطنية أو قومية، يتصورون أنهم يحكمون الوضع بترويع الناس وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. الاعتداءات على مقري قناة العربية وصحيفة الشرق الأوسط في بيروت، ومن قبلهما الاعتداء على مقر تلفزيون المستقبل، تدخل في هذا الباب: باب (زعران) الضاحية ومخربي لبنان، الذي كان أجمل الأشقاء العرب فأصبح، تحت وطأة الأيرنة، أقبح هؤلاء الأشقاء وأشقاهم.

بطبيعة الحال فإن ما يغذي همجية عناصر حزب الله مادة إعلامية سفيهة تزايد على مواقف المملكة والخليج التاريخية مع لبنان. كتاب ومثقفون، كانت مواقف بعضهم قد فاجأت السفير السعودي في بيروت، يتواقحون إلى درجة التعرض لقادة وشعوب دول الخليج معتبرين أنهم في حرب مع هذه الدول بالوكالة عن طهران أو نظام بشار الأسد. وقد فاتهم أن الخليج لم يعد من الآن ذلك الخليج المتجاوز والمتسامح مع مواقفهم السيئة وأخطائهم. كما لم يعد تلك (المغرفة) التي يطعمون منها ثم يكسرونها بمنتهى الفوقية والاعتباط باعتبارهم عربا بدماء زرقاء بينما أهل الخليج بدو رحل يعانون من عقدة حضارة الشام والعراق.!!

لذلك فإن الأهم للخليجيين أن هذه التجاوزات، إعلامية وغير إعلامية، قدمت لهم درسا جديدا هائلا في كيف يعطون أو يمنعون ثقتهم على أساس من الحذر في هذه الثقة، التي كانوا في بعض الأوقات كرماء أكثر من اللازم في إعطائها لمن لا يستحقها. وعلى دول الخليج، خاصة على مستوى الأنظمة والمجالس التشريعية والتشاورية ومؤسسات المجتمع، أن تتأكد، من الآن وصاعدا، على أن تعاملها مع الآخرين يقوم على مبدأ (المنفعة المتبادلة) وليس على قاعدة (المغرفة) التي استمرأها بعض العرب وظنوا أن الخليجيين لايملكون ولا يجيدون غيرها.

لدى الخليج فرصة تاريخية واضحة ليعرف في هذه المحن أعداءه وأصدقاءه، عربا وأجانب. ولديه فرصة لا تقل حجما وأهمية ليعتمد على نفسه وثرواته وأبنائه ليبني مستقبله ويحصن دوله وأمنه بقدراته الذاتية البحتة، حيث ثبت، بما لا يدع مجالا للشك، أن الأحزمة الخارجية، في أغلبها الأعم إن لم أقل كلها، بالية ومتآمرة، وأنه ما حك جلدك مثل ظفرك.

* نقلا عن "عكاظ"