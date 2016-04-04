الرياض.. لصوص أجهزة الصرف الآلي في قبضة الأمن

تمكنت شرطة منطقة الرياض، ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص في العقد الثالث من العمر يحملون الجنسية السورية، تمثل نشاطهم في سرقة أجهزة الصرف الآلي.

وفي التفاصيل ورد لمركز شرطة حي النسيم بلاغ عن انتزاع مجموعة أشخاص جهاز صرف آلي من مكانه بما يحويه من مبالغ نقدية، والفرار به إلى جهة غير معلومة.

وأسفرت التحريات عن تركيز الشبهة في 5 أشخاص، حيث تمت مراقبتهم ورصد كافة تحركاتهم، وبعد توفر القرائن التي تشير إلى ضلوعهم في ارتكاب تلك الحادثة تم استدراجهم والقبض عليهم في كمين محكم، وعثر في سيارتهم على أدوات تستخدم عادة في قص وتقطيع الحديد، كما وجد بحوزتهم مبالغ نقدية تبين أنها جزء من المسروقات.

التحقيقات الأولية أظهرت تورطهم في ارتكاب تلك الحادثة والتخطيط لتنفيذ 11 جريمة مماثلة، حيث أقروا بقيامهم بانتزاع جهاز الصرف الآلي والاتجاه به إلى منطقة غير مأهولة شرق مدينة الرياض وتكسير الجهاز والاستيلاء على ما بداخله من مبالغ نقدية، وتضمنت أقوالهم وصفاً كاملاً للجريمة بدءاً بالتخطيط ومروراً بالتنفيذ، وانتهاءً بتقاسم المسروقات حسب دور كل منهم، مستخدمين في جرائمهم سيارات مسروقة وأخرى مستأجرة.

وأحيلت القضية لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق، تمهيداً لإحالتهم للقضاء الشرعي.