السعودية.. الدرجة الجامعية حد أدنى لأعضاء هيئة الأمر

رفعت وزارة الخدمة المدنية الحد الأدنى من التأهيل العلمي لسلاسل فئات وظائف "رؤساء مراكز الهيئات الدينية، رؤساء الهيئات الدينية، وأعضاء الهيئات الدينية" إلى الدرجة الجامعية.

جاء ذلك بناء على قرار وزير الخدمة المدنية خالد العرج، والذي اشتمل أيضا على رفع مستوى بداية سلسلة فئات وظائف "أعضاء الهيئات الدينية" من المرتبة السادسة، وكذلك بداية سلاسل فئات وظائف "رؤساء مراكز الهيئات الدينية" من المرتبة الثامنة، وتغيير المدى الوظيفي لسلاسل فئات وظائف "رؤساء مراكز الهيئات الدينية، وأعضاء الهيئات الدينية" إلى المرتبة الثانية عشرة.

كما نص القرار على العمل بذلك من تاريخ صدوره، وإضافة ما تضمنه إلى الجزء الثاني من دليل تصنيف الوظائف "المجموعة العامة للوظائف الدينية".

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد تدارست هذا التطوير الوظيفي الذي يعكس رغبة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إعادة النظر فيما ورد بدليل تصنيف الوظائف حول سلاسل فئات وظائف المجموعة النوعية لوظائف الهيئات الدينية، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة الرياض.

يذكر أن دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية يخضع للمراجعة بصفة مستمرة، بغرض أن تواكب محتوياته ما يطرأ على الوظيفة العامة من تغيير وتطور، وأن يستجيب لكل المتغيرات، بما في ذلك التخصصات العلمية التي تستجد لدى جهات الأعداد بغرض تحديد الفئات الوظيفية المناسبة لها، متى ما كانت تتلاءم تلك التخصصات مع متطلبات الوظيفة العامة.