الملك سلمان ومودي يؤكدان على التعاون في مكافحة الإرهاب

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال استقباله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس، أهمية التعاون والتنسيق بين حكومتي المملكة العربية السعودية والهند في مجال مكافحة الإرهاب. ونوّه باهتمام نيودلهي بـ"قضايا المنطقة وحرصها على دعم استقرار دولها".

وأعرب مودي عن أمله بأن "تُثمر الجهود الدولية في حل الأزمة السورية وفق مقررات جنيف1، وأن يحل السلام والأمن في اليمن، من خلال المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة"، و "يتوصل اليمنيون إلى حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن الرقم 2216". وأعرب عن ثقته بأن "المحادثات السعودية- الهندية ستعزّز العلاقات والتعاون بين البلدين في المجالات كافة، سعياً إلى تحقيق الشراكة الاستراتيجية".

وتم في حضور خادم الحرمين ومودي توقيع اتفاق وبرنامج للتعاون، ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين، تشمل ترويج الاستثمارات بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة وهيئة الاستثمار الهندية.

ووقّع من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار الأمير سعود بن خالد الفيصل، ومن الجانب الهندي وكيل وزارة الشؤون الخارجية للعلاقات الاقتصادية أمار سنها. كما وقِّع اتفاق للتعاون في مجال توظيف العمالة العامة.