بالصور.. طائرات إسعاف جوي تنقذ 19 معتمراً بمكة المكرمة

أصيب 19 معتمراً، اليوم الاثنين، إثر حادث سير عند جسر صعبر المؤدي إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمكة المكرمة، حسب تقارير إعلامية مختلفة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة علي الغامدي، إن 19 فرقة إسعاف -منها 3 طائرات إسعاف جوي من هيئة الهلال الأحمر بجدة- باشرت حادث سير تعرضت له حافلة معتمرين عند جسر صعبر المؤدي إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، صباح اليوم.

وأكد الغامدي أنه عند وصول فرق الإسعاف إلى الموقع، أفادت بوجود 19 إصابة، وتمّ إسعافهم ومعالجتهم ونقلهم جميعًا إلى المستشفيات، وتمّ نقل 10 حالات إلى مستشفى خليص، و4 حالات إلى مستشفى رابغ، و5 حالات إلى مدينة الملك عبدالله الطبية.