"داعش" يغتال ضابطاً سعودياً غرب الرياض

اغتال منتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الثلاثاء، ضابط أمن غرب العاصمة السعودية الرياض.

وحسب الأنباء الأولية، أطلق مسلحون منتمون لـ"داعش" النار على العقيد كتاب ماجد الحمادي من المباحث العامة، على الطريق السريع في محافظة الدوادمي غرب العاصمة السعودية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن موقع "أعماق" الإلكتروني الإخباري التابع لـ"داعش" تبنى العملية، وذكر أن الحمادي هو مدير المباحث العامة في القويعية.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه "عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، وفي مركز العرجا بمحافظة الدوادمي، تعرض العقيد كتاب ماجد الحمادي لإطلاق نار من مصدر مجهول، ما نتج عنه استشهاده".

وأضاف المتحدث أن الجهات الأمنية المختصة قد باشرت "إجراءات ضبط الجريمة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية".