السعودية: سجن سوري تجسس لصالح نظام الأسد

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية حكما على سوري أدانته بالتجسس لصالح نظام بشار الأسد بالسجن 8 سنوات وإبعاده بعد انتهاء محكوميته.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، الثلاثاء، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم سوري الجنسية بممارسته نشاطاً استخباراتياً على أرض السعودية لصالح النظام السوري، من خلال تمريره معلومات عن المعارضين السوريين المقيمين بالمملكة لصالح الاستخبارات السورية وإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال قيامه بنشر ما يقوم به جيش النظام السوري والأحداث الدائرة هناك من قتل وعنف من خلال مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وتطاوله على السعودية وحكامها وشعبها.

وقررت المحكمة تعزير المتهم لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنتان استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة مضبوطات الحاسب الآلي العائدة للمدعى عليه استناداً للمادة (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما قررت المحكمة إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.