حظي ملف الموارد البشرية باهتمام هائل ومتعاظم في جميع دول العالم وأصبحت له علومه وتطبيقاته المعاصرة كما تكونت له المجاميع والمنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية التي تعمل في هذا الجانب وتعمل على تنميته، وأصبح هذا المورد يقف على رأس الموارد الرأسمالية من خلال إدارة المعرفة كرأس مال فكري هائل القيمة وحققت من ورائه شعوب العالم قفزات هائلة، بل وتفوق في إيراداته على الموارد الطبيعية التقليدية، وبالتالي أصبحت إستراتيجيات الدول تقوم على تأهيل هذه الموارد لاستثمار وتدوير التقنية الهائلة التي تسود العالم وزيادة منسوبها في الموارد الاقتصادية للدول.

كما أن هذه التنمية أصبحت لها مؤشراتها الدولية وتراتيبها بين الدول والشعوب وأصبح إعداد وتنمية العقل البشري يعتمد على مدى توظيف هذه المعارف التقنية التي تقف اليوم في مقدمة أهداف برامج التعليم والتدريب، وبالتالي فإن كل التجارب الناجحة اقتصاديا في العالم هي التجارب التي كانت نقطة ارتكازها مواردها البشرية رغم اختلاف هذه النماذج، لكن وللأسف فإن هذا المورد في أدبياتنا لا يزال موردا تقليديا وهو الحلقة الأضعف في السلسلة التنموية الحالية، والسبب عدم صناعة المعايير والمؤشرات سواء في التأهيل التعليمي الأكاديمي أو في مجال العمل والإنتاج، وفي كلا الاثنين نقع للأسف في مرتبة لا تتناسب مع دور ومكانة وقدرات المملكة بالنسبة للعالم.

* نقلا عن "عكاظ"