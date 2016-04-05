هذه قصة العريس الذي صور والده الغائب عن الوعي

عبّر الشاب، الذي ظهر في صورة زفافه برفقة والده الذي قيل إنه في "غيبوبة"، عن استيائه لما تم نشره، وأكد لـ"العربية.نت" أن والده مصاب بجلطة دماغية وشلل كامل، ولا صحة لما قيل عن إحضار والده لزفافه، وهو في حالة "غيبوبة".

عبدالله الهياس، قال إنه حقق أمنية والده المصاب بجلطة في دماغه وشلل كامل، فأراد أن يسعده بإصراره على حضوره الزواج رغم التعليمات المشددة من المستشفى الذي رضخ لمطالبه بعد إجراء التحاليل اللازمة.

الهياس (30 عاماً) كشف عن تحقيق رغبة والديه في مشاهدة ابنهم في حفل زفافه، فأقام زواجه في مدينة الدمام بعد أن أكمل كافة الالتزامات لحضور والده الذي مكث 20 دقيقة فقط في زواجه بكرسيه المتحرك، ثم عاد إلى المستشفى بتوجيهات طبية خشية تطور حالته التي أصيب بها قبل 4 سنوات.

وأضاف العريس أن الإشاعات التي انتشرت عن غيبوبة والده غير صحيحة، فوالده يسمع ويحس ويعرف من حوله لكنه مرهق لكبر سنه وإصابته بالجلطة: "يكفيني فخرا إسعاده فهي إحدى أمنياته وأتمنى منكم الدعاء له بالشفاء".

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي انتشاراً واسعاً لصورة العريس الهياس مع والده صالح وهو على كرسيه المتحرك، بعد تحقيقه أمنيته بحضور زواجه.