السعودية.. "المكتبة المتنقلة" تسير في شوارع تبوك قريباً

تعمل الإدارة العامة للتعليم بتبوك على إطلاق مشروع "المكتبة المتنقلة" لتقدم خدماتها المعرفية والثقافية للطلاب والطالبات بالمدارس التي لا تتوافر بها مراكز لمصادر التعلم بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة، علي بن حامد القرني، أن المشروع الذي تم عرض نموذج منه في اللقاء السنوي الخامس لقيادات الشؤون التعليمية بالمملكة الذي عقد بتبوك مؤخراً، يهدف إلى توفير بيئة جاذبة ومشجعة للقراءة والاطلاع في مجمل فروع المعرفة، ويستهدف طلاب مدارس المنطقة من خلال جولات مجدولة تغطي المدارس، خاصة المباني المستأجرة ومدارس المراكز.

وأفاد بأن المكتبة، وهي عبارة عن حافلة مجهزة، زودت بمجموعة من الكتب والبرامج التعليمية وأجهزة الحاسب الآلي وخدمات الإنترنت.