سيول جدة.. وأمانة المدينة!

حفل الأسبوع الماضي بالعديد من الأحداث والأخبار، أستأذنكم بتخصيص زاوية هذا اليوم لنقل بعضها، والتفاعل والتعليق عليها، ومنها:

* نقلت «صحيفة مكة» الخميس الماضي مطالبة مجلس الشورى لهيئة الرقابة والتحقيق بمتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا فاجعة سيول جدة (ومع المجلس نُكرِّر المطالبة)!

* وزارة الشؤون البلدية والقروية تُؤكد بأنها تعمل على حَصْر وتحديد كلّ المناطق العشوائية في السعودية؛ وذلك لإطلاق برامج علاجية لها، بالاستعانة بتجارب عالمية في هذا الشأن كأمريكا اللاتينية، (خطوة رائعة نتمنى رؤيتها على أرض الواقع، على أن تشمل المعالجات الجوانب الاجتماعية والفكرية)!

* وزارة التجارة والصناعة تستدعي «889 طاولة طعام» من مراكز «هوم سنتر»؛ لاحتمالية تعرُّض زجاجها للكسر المفاجئ، ومطالبة المؤسسة البائعة بإعادة كامل المبلغ للمستهلك نقداً، وأن يكون النقل من المؤسسة مجاناً، هذا ما حمله إعلان صحفي من «التجارة» الأحد الماضي، فشكراً لها، وعلى المستهلك مساعدتها بالإبلاغ عن المخالفات التجارية!

* الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» تكشف عن تجاوزات إدارية ومالية، وإساءة استعمال للمال العام في تقدير نزع ملكية عقار تجاوزت قيمته «211 مليون ريال» لتنفيذ إحدى الطرق في مدينة أبها بمنطقة عسير، جهد تُشكر عليه (نَزاهَة)؛ لكن أين التشهير بالفاسدين؟! فهو لغيرهم خير رادع!

* بحسب «صحيفة المدينة» فإن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تتحفَّظ على مسؤول كبير بإحدى البلديات الفرعية التابعة بتهمة «الرشوة»، بعد ضبطه متلبساً بالجريمة؛ (أيضاً هنا نُطالب بالتشهير إذا ثبتَتَ الإدانة؛ فهو من أقوى وسائل مكافحة الفساد بشتى صوره)!!

*إحصائية وزارة العمل فيها الشهادة بارتفاع الطلب على العمالة المنزلية بالمملكة خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة تقارب الـ5%؛ فقد بلغ عدد تأشيرات العمالة المنزلية الصادرة عام 2010م (565,537 ألف تأشيرة)، بينما وصل عددها في عام 2014م إلى (847,927 ألف تأشيرة)!؛ تلك الأرقام فيها التأكيد على واحد من أمرين: إما أنه لا بطالة عند حَواء السعودية؛ فقد التحقت بالعمل، فاحتاجت للعمالة المنزلية لتساعدها، أو أن طائفة كبيرة من السيدات السعوديات خارج خدمة أُسَرِهِنّ!!

* «صحيفة عكاظ» تنقل الاثنين الماضي بياناً صادراً عن المجلس البلدي في المدينة المنورة، فيه التأكيد على سوء الخدمات التي تُقدِّمها «الأمانة»، والإشارة إلى أنَّ ما نفذته من مشاريع لا يتناسب مع الميزانيات المعتمدة للمنطقة خلال الأربعة أعوام الماضية التي تُقدَّر بخمسة مليارات ريال مخصصة للخدمات البلدية فقط! (يا أمانة المدينة ننتظر منكم الرّدّ، فلستُ أنا مَن كتَبَ، بل البلدي هو مَن انتقد، وعكاظ نشَرَت)!!

*نقلاً عن صحيفة "المدينة"