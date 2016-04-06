كيف نردم الفجوة؟!

من فترةٍ لأخرى تُؤكِّد لنا بعض الحوادث التي تقع للطلاب أو الطالبات في المدارس بأن هناك فجوة في العلاقة بين المدرسة والمنزل، غير أن بعض هذه الحوادث الأليمة تدفع الأسرة ثمنها غاليا متمثلاً في فقدها لأحد أفرادها بسبب وجود مثل هذه الفجوات.

معالي وزير التعليم أكد في حديثه خلال اللقاء العلمي السنوي الأول لملتقى الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع والذي عُقد مُؤخَّراً في الرياض أن هناك فجوة بين المدرسة والأسرة، وشدَّد على أهمية التقارب بينهما وتكامل الأدوار وردم هذه الفجوة لأن هذه العلاقة هي أحد المدخلات الرئيسة لعملية إصلاح التعليم.

نحن نطالب اليوم وكأولياء أمور بردم هذه الفجوة ليس فقط لإصلاح التعليم، بل وللحفاظ على أبنائنا وأرواحهم، فبعض المدارس اليوم تعمل بمعزل عن المنزل، فالمدرسة لا تعلم ما وضع الطالب في منزله، ولا تعلم ظروفه ولا طبيعة حياته الأسرية، والأسرة ومنذ خروج ابنها من المنزل للمدرسة لا تعلم عنه شيئًا، بل بعض المدارس لا يُبلِّغ أولياء الأمور عن ما يحدث للأبناء في المدرسة من غياب أو حضور أو تأخير أو حتى سوء سلوك، فالتكامل والتقارب بين هاتين الجهتين يكاد يكون مفقوداً، ودور كل جهة في هذه العلاقة مجهول وعند حصول تقصير أو حادث لأحد الطلاب يتبادل الجميع الاتهامات، فالأسرة وأولياء الأمور يلقون باللوم على المدرسة والمدرسين، والمدرسة تلقي باللوم على الأسرة وأولياء الأمور، ويبقى الضحية في هذا الموقف هو الطالب.

المدارس موجودة لدينا منذ عشرات السنين، والأخطاء بسبب ضعف هذه العلاقة بين المدرسة والأسرة تتكرر باستمرار، ونحن اليوم فقط بدأنا اللقاء العلمي السنوي الأول لملتقى الشراكة بين المدرسة والأسرة، واليوم ندعو للتخطيط والإعداد لمبادرة شراكة المدرسة مع الأسرة لمواجهة التحديات والتطورات العلمية ورفع مستوى أداء النظام التعليمي، وهي مبادرة عملت عليها الوزارة منذ عامين وتضمنت العديد من الإجراءات، ومن ضمنها تنظيم هذا اللقاء، والذي يأمل القائمون عليه أن يساهم في ردم الهوة بين الطرفين.

نسبة الأسر التي لديها أبناء وبنات في مدارس التعليم تقدر بـ83% من مجموع الأسر الكلي في السعودية، وفق ما أوضحت وكيلة وزارة التعليم، غير أن الفجوة بين المدرسة والأسرة لن تُسَد باللقاءات، ولا من خلال برامج وطنية نظرية، بل تسد الفجوة من خلال قناعة القائمين على مدارسنا وقناعة أولياء الأمور في المنازل؛ بأن المدرسة والمنزل هما شيء واحد، وبأن المعلم وولي الأمر يكملان بعضهما البعض، وبأن هناك مسؤولية مشتركة بين الطرفين، وهناك نظام واضح يُحدِّد إطار تلك المسؤولية وحدودها لكل طرف، وسيُحاسب عليها، كما أن هناك نظامًا آخر يُحدِّد سبل التواصل بين الطرفين وضرورة تفعيل دور أولياء الأمور للمشاركة مع المدرسة والتعاون مع المعلم في كل ما من شأنه الارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي لأبنائنا والمحافظة عليهم.

*نقلاً عن صحيفة "المدينة"