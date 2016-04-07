السعودية.. هكذا يستخدم "الألماس" لاستخراج الذهب الأسود

هل تعلم أن "الألماس" الذي يأسر قلوب النساء يستخدم في استخراج النفط؟ قد تبدو هذه المعلومة غريبة بعض الشيء، لكن الواقع أن الألماس أصلب المعادن التي تتحمل درجات حرارة عالية وقدرة على اختراق طبقات الأرض العميقة في سبيل استخراج النفط من مكامنه.

وتعمل شركات النفط، ومن بينها أرامكو السعودية، على حفر الآبار برؤوس مشربة بالألماس في عمليات حفرها وتنقيبها عن النفط.

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ الجيولوجيا في جامعة الملك سعود ومستشار النفط السابق في شركة أرامكو، الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، أن الألماس يستخدم لحفر بعض الآبار العميقة والواقعة في مناطق صلبة، حيث يتمتع الألماس بصلابة كبيرة تتحمل درجات الحرارة العالية، لكن بن لعبون نوه بأنه ليست كل الآبار يتم حفرها برؤوس مشربة بالألماس.

من جانبه، أشار رئيس قسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور أحمد الدغيري، إلى أن من أهم عوامل تشكل الألماس الضغط والحرارة، و"بالتالي يتحمل تلك العوامل وتستخدمه شركات النفط في حفر الآبار العميقة".

وأضاف الدغيري: "هناك أنواع من الألماس صلدة جداً، وأخرى لا، لذا تصل درجة صلادة البعض من أنواعه "10 من 10"، مبيناً أن العوامل التي تتحكم بتكون الألماس من حرارة وضغط عال هي المتحكمة بدرجة الصلادة.

وتستعرض أرامكو السعودية في معرضها بالظهران أنواعاً مختلفة من رؤوس الحفر، من بينها الرؤوس المشربة بالألماس التي تحفر بها الشركة لاستخراج الذهب الأسود. وتتراوح أسعار رؤوس الحفر بين 200 ألف دولار وتصل حتى مليون دولار، بحسب حجم البئر وبالتالي حجم الرأس المستخدم.