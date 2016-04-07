الملك سلمان على "تويتر": لمصر في نفسي مكانة خاصة

كتب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس، تغريدة قال فيها: لمصر في نفسي مكانة خاصة، ونحن في المملكة نعتز بها، وبعلاقتنا الاستراتيجية المهمة للعالمين العربي والإسلامي، حفظ الله مصر، وحفظ شعبها.

جاء ذلك عقب وصول الملك سلمان إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق 5 أيام، تشهد مباحثات بين الطرفين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات.

وتهدف الزيارة إلى تأكيد دعم الرياض لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبلي الملك سلمان في زيارته الرسمية الأولى للقاهرة. وقالت الرئاسة المصرية إن زيارة الملك سلمان تشهد ترحيبا كبيرا من جانب مصر قيادة وحكومة وشعبا.