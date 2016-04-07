بالصور.. تشييع جثمان العقيد السعودي "الحمادي"

شيع أهالي محافظة الدوادمي بالسعودية والمراكز التابعة لها، اليوم الأربعاء، جثمان العقيد كتاب بن ماجد الحمادي الذي استشهد إثر تعرضه لإطلاق نار من مصدر مجهول، أثناء توجهه إلى مقر عمله بمحافظة القويعية الثلاثاء الماضي.

وأكد إخوة وأبناء وذوو الشهيد أن استشهاد العقيد كتاب الحمادي يُعد بالنسبة لهم ضمن ميدان الشرف والبطولة، حيث إنه متوجه لعمله أثناء الغدر به، ويستحق الفخر والاعتزاز، مرددين بصوت واحد: "الحمد لله أولاً وأخيراً على قضائه وقدره الذي اختاره شهيداً – بحول الله -ونحن نعتز بما قدمه فقيدنا وفقيد الوطن بأكمله - تغمده الله بواسع رحمته – ونحن جميعاً باقون ومتماسكون فداء للدين والوطن، متسلحين بالصبر واحتساب الأجر والمثوبة من الله عز وجل".

من جهته، قال رئيس مركز عرجاء بالدوادمي منصور الحبيل، إن العقيد "كتاب العتيبي"، كان حسن السيرة والسلوك ومن المقيمين بالمركز أباً عن جد، وطيب السيرة راقي الخلق ولديه ثلاثة أبناء ماجد وعبدالعزيز ونايف، وخمس بنات، وقد توفي والده وهو صغير، وعاش مع والدته وله من الإخوة اثنان، وقد تنقل من خلال السلك العسكري لخدمة الدين ثم الوطن ما بين محافظتي عفيف والدوادمي ومركز ساجر، واستقر قبل ما يقارب عامين بعمله مديرا لمباحث محافظة القويعية.

وأضاف الحبيل أن وقع نبأ وفاته بهذه الطريقة الغادرة له الأثر البالغ على سكان مركز عرجاء خصوصاً، حيث خيّم الحزن على الجميع وتأثروا باستشهاده حيث عهدوا عنه كل طيب واحترام للجميع.