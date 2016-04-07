قوات الطوارئ السعودية تنظم تمرينها السنوي "صولة الحق 8"

نظمت قوات الطوارئ السعودية تمرينها السنوي "صولة الحق 8" نفذت خلاله عدداً من الفرضيات الأمنية لمواجهة الإرهاب في حضور ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وقيادات أمنية عربية.

ومن أهداف التمرين رفع الكفاءة القتالية ومواجهة أشكال الإرهاب كافة، واستعراض تجانس مختلف القوات الأمنية.

وتخلـل التمرين عدد من الفرضيات العسكرية، استخدمت فيها ذخيرة صوتية، بمشاركة طيران الأمن العام والمرور والدوريات الأمنية.

وقبل انتهاء التمرين أعلن الأفراد بصوت واحد جهوزيتهم لتأدية مهام وظيفتهم.

"صولة الحق 8".. هو تمرين صال وجال فيه أفراد قوات الطوارئ بمشاركة بعض قطاعات وزارة الداخلية، مستعرضين جملة تكتيكات عسكرية لحفظ أمن الوطن ومواطنيه.