23 عملاً محظوراً على المرأة في السعودية

أكد رئيس قسم التفتيش بوزارة العمل في الشرقية سلطان المطيري، لـ "العربية.نت" منع المرأة السعودية من العمل في "23" وظيفة شددت عليها لائحة تنظيم المرأة حفاظاً على حقوقها، مشيراً إلى أن نظام العمل يراعي طبيعة عمل المرأة التي من المفترض أن تعمل فيما يتناسب مع طبيعتها ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة مع اهتمام الوزارة بزيادة فرص ومجالات العمل للنساء.

والأعمال المحظورة هي:

1. العمل تحت ســطح الأرض واستخراج المعادن.

2. العمل في الصرف الصحي والمشتقات البترولية.

3. العمل في البناء كالحفر ووضع الخراسانات .

4. أعمــال البنــاء والترميــم والدهــان التــي تتطلــب العمــل على ارتفاعــات عاليــة والتسلق على سقالات صناعة الإسفلت.

5. العمل في الأفران المعــدة لصهر المواد المعدنيــة.

6. الصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها .

7. صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.

8. اللحام بالأكسجين والسلستين وبالكهرباء.

9. ورش السيارات والحدادة والألمنيوم.

10. العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء.

11. إذابة الزجاج وإنضاجه.

12. شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ .

13. صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص.

14. عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية.

15. الصناعات من مادة المطاط، مثل كفرات السيارات وغيرها.

16. صناعة المدابغ.

17. صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.

18. تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.

19. الدهان بمادة الدوكو.

20. معالجــة وتهيئــة أو اختــزال الرمــاد المحتــوي علــى الرصــاص واســتخلاص الفضــة من الرصاص.

21. صنع أول أكسيد الرصاص "المرتك الذهبي" أو أكسيد الرصاص الأصفر .

22. تنظيف الورش التي تزاول فيها العمل.

23. تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها.