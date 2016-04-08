السعودية.. سيول تحتجز سيارات في عسير ولا إصابات

أكد الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني في عسير العقيد محمد العاصمي، هطول أمطار متفرقة أمس الخميس على منطقة عسير شملت أبها وضواحيها ومحافظات سراة عبيده وأحد رفيدة والنماص وظهران الجنوب وطريب وبيشة والمجاردة وبارق وتنومة وبلقرن وتثليث، ونتج عنها سيل منقول بوادي ضلع ووادي قصري بقرضه، وسيل بوادي خاط، وسيل منقول لوادي الغيل بثلوث المنظر.

وأشار العقيد العاصمي إلى أن مركز القيادة تلقى بلاغات عن حوادث صاحبت الأمطار، تضمنت احتجاز سيارات داخل سيل وادي خاط وأخرى بوادي خرص ببللسمر، وتساقط صخور وأتربة محدودة على طريق الهدّار، ونتج عن الأمطار انجراف الأتربة للشارع العام بسدوان بللسمر، واحتجاز "رافعة" تابعة للبلدية بوادي العوصا، واحتجاز شخصين داخل سيارتهما بسيل في ظهران الجنوب وتم استخراجهما، ولم ينتج عن هذه الحوادث أي إصابات.