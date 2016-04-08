بداية رجب.. ميلاد وتقاعد السعوديين

بداية رجب أو كما يحلو للبعض بتسميته "1ـ7" هو ميلاد ما لا يقل عن ثلث السعوديين، حيث يعد التاريخ المعتمد في بطاقتهم الشخصية لمن يكون عمره أكثر "45" عاماً، إذ يمثل هذا اليوم للكثير من السعوديين بداية تقاعدهم طبقاً لعمر الميلاد المسجل رسمياً في هوايتهم الشخصية.

التاريخ الذي يحفظه غالبية السعوديين كيوم ميلاد لهم، هو يوم ذاته يوم توديع الموظفين المتقاعدين من العمل في تقاعد يسميه البعض تقاعداً جماعياً.

تاريخ سيختفي

أوضح عبدالكريم المقبل متخصص في التاريخ أن بداية شهر رجب هو ميلاد لغالبية السعوديين، الذين ولدوا قبل تاريخ 1400 هـ، وسيختفي هذا التاريخ من ميلاد السعوديين الذين ولدوا من تاريخ 1400هـ فما دون.

ورأى المقبل أن الألفية الهجرية الجديدة هي عهد التوثيق الكامل للسعوديين، بينما هناك توثيق مند بداية 1390هـ في بعض المواقع ممن ولدوا مثلاً في الرياض أو جدة أو الدمام، التي كانت تضم المستشفيات في ذلك الوقت.

ونوه المقبل إلى أن بداية استخراج الهوية الوطنية أو ما يسمى في ذلك الوقت التابعية كان الناس لا يحملون شهادات ميلاد، وبالتالي طبيب الأسنان والعظام يتوقع العمر بـ "السنة، وليس بالشهر"، فكان منتصف العام هو التاريخ المناسب التي اتخذته الأحوال المدنية.

جحافل متقاعدين

واعتبر عبدالله المطلق "موظف متقاعد منذ عامين"، أنه استخرج بطاقته قبل نحو "40 عاماً"، مبيناً أنه لم يكن يملك شهادة ميلاد، وبالتالي تم وضع تاريخ ميلاده، وكان وقتها عمره "24 عاماً".

وقال المطلق: "تاريخ ميلادي كان تقريبيا، وليس تاريخاً دقيقاً وهو غالبية ميلاد السعوديين ممن هم في عمري ومن جيلي".

وأضاف المطلق لـ "العربية.نت": "تقاعدت مع 10من زملائي وأصدقائي وجميعهم كان تاريخ تقاعدهم بداية شهر رجب فهو موضوع سنوي ولا تزال جحافل المتقاعدين تحمل التاريخ الميلاد ذاته، خصوصاً من أعمارهم التي تتجاوز الـ 60 عاماً".

وأوضح المطلق أن إصدار الهوية الوطنية في نهاية التسعينيات الهجرية وبداية الألفية الجديدة كانت تتم بشكل تقديري: "قد يختلف عام أو عامين، أكبر أو أصغر".

ويعد عمر الستين هو عمر التقاعد في السعودية للموظفين المدنيين، فيما يعد عمر الخمسين؛ العمر التقاعدي للعسكريين.

وفي تويتر، أطلق مغردون سعوديون هاشتاقاً يعبر عن مناسبة الميلاد الجماعي في ظل وجود مجموعة كبيرة من السعوديين تتوافق تواريخ ميلادهم في بداية شهر رجب.