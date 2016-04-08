سلمان في مصر.. أما بعد

أن نعلم بأن الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر ستمتد إلى خمسة أيام فهذا يعني أننا أمام زيارة استثنائية سيتخللها توقيع حزمة من الاتفاقيات التنموية، وزيارة إلى مجلس الشعب المصري، كما قد يتخللها خطاب أمام مجلس الشعب المصري أكثر البرلمانات العربية عراقة وتأثيراً، وكذلك زيارة إلى الأزهر حيث تاريخ ألف عام من العلم والإشعاع بالوسطية في لحظة يبرز فيها التطرف كتحد وجودي للعالم الإسلامي.

حلّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ضيفاً على جمهورية مصر العربية في زيارة وصفت بالتاريخية، واستدعاء التاريخ في علاقات الرياض والقاهرة ضروري ومهم، بل هو متغيرٌ رئيسي من جملة المتغيرات التي تحكم شكل العلاقة بين البلدين.

في زيارته إلى مصر يؤسس خادم الحرمين لقواعد أكثر رسوخاً في العلاقات بين الرياض والقاهرة، فكلا البلدين يقف اليوم أمام لحظة يستوجب معها أن يصنعا التاريخ، ويخبرنا المشهد الذي رأيناه، وحالة الاحتفاء الكبيرة التي ظهرت عليها القمة السعودية – المصرية التي بددت ونقضت غزلاً حاكته أياديَ تجيد نظم المكائد والتوترات، أننا أمام زيارة ستشهد فعاليات استثنائية برمزية ودلالات ستتركان أثراً ممتداً سيكون مادة ثرية للمحللين والمراقبين.

أن تلتقي السعودية ومصر فهذا تقدم لا يريده من يرى في العرب مهدداً استراتيجياً لطموحات غير مشروعة، فالرهان كان على تراجع العرب عبر بوابة الربيع العربي.. بل إن مفاعيل الزيارة التي يقوم بها الملك سلمان لن تؤتي أكلها للمملكة أو مصر بل ستُجنى فوائدها عربياً وإسلامياً على المستويين الشعبي والرسمي، فالزيارة تأتي في لحظة يتم فيها الإعداد لقمة عربية متعثرة وقبيل انعقاد قمة إسلامية في اسطنبول، ولا شك أن ما ستخرج به القمة السعودية – المصرية سيُسمع صداه في القمتين سابقتي الذكر.

إن أهمية الزيارة ليست فقط في الاتفاق على حزمة المشروعات الاقتصادية والتنموية، بل بما ستظهره من قوة ووحدة في لحظة يعاد فيها الحديث عن مئوية (سايكس – بيكو) وتقسيم الوطن العربي.

في كل لحظة من تاريخ مصر كانت المملكة تقف بجوار هذا البلد إيماناً بدوره ومكانته، والقاهرة كذلك لا يمكن إغفال دورها وأهميتها فالمنطقة بدونها مختلفة، ومعها أيضاً مختلفة، واستعادة مصر لعافيتها ضرورة، ونهضتها مطلب.

* نقلا عن "الرياض"