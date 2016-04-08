"العصيدة".. مفتاح الاقتران بشريك العمر بالسعودية

الأمر الذي قد لا يعرفه الكثير عن هذه الأكلة أنها تعد الوجبة المفضلة لدى الجنوبيين في السعودية، إذ تعتبر رفيقة لمائدة الأغنياء والفقراء على حدٍ سواء، بل إن هناك من يرى أنها كانت في السابق قبل أكثر من 20 سنة، إحدى الوسائل التي تمنح فتيات المنطقة الضوء الأخضر للدخول إلى عش الزوجية وسرعة الاقتران بشريك العمر، في حال أتقنت الفتاة طريقة تحضير "العصيدة".

تغنوا بها

"يا ليت عندي عصيدة وأربع صواني مرق.. وآكل منها حتى يسيل العرق".. هذه الأهزوجة كان يرددها الكثير من أبناء منطقة الجنوب في السعودية بشكل عام، خصوصا في فصلي الربيع والشتاء، إذ تكون درجات الحرارة في تلك المناطق منخفضة جدا وشديدة البرودة، ولما للعصيدة من قيمة غذائية من شأنها رفع درجة حرارة الجسم إلى حد كبير.

وتعد العصيدة من الأكلات والحلويات الشعبية المشهورة ولها مكانة خاصة في المناسبات الاجتماعية. وتعد إحدى الوجبات الرئيسة في جنوب السعودية وتصنع من دقيق الذرة، وفي مناطق أخرى من دقيق الدخن. وهي عبارة عن دقيق قمح مطبوخ بالماء. يقدم على شكل نصف كرة وتؤكل باليد. وقد يضاف إليها العسل أو السمن أو رُب التمر أو رُب الخروب أو اللبن. ووفق المقادير التي يقدرها صانعوها فهي من الوجبات التي تلقى رواجاً بين الأكلات الشعبية ومحببة لدى الجميع.