أكثر من 18 مليون زائر دخلوا السعودية في 2015

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نائب رئيس الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية عن منطقة الشرق الأوسط أن المملكة ليست بلداً منغلقاً، وتعد من أكثر دول العالم استقبالاً للزوار من مختلف الجنسيات، مستشهداً باستقبال المملكة لأكثر من 18 مليون زائر العام الماضي، إضافة إلى وجود أكثر من 11 مليون مقيم في أراضيها.

وقال الأمير سلطان في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الـ 16 لمجلس السفر والسياحة العالمي الذي عقد في مدينة دالاس الأميركية، إن السائح السعودي هو أحد أهم الأسواق التي تسعى الدول المحيطة للمملكة ودول المنطقة لاستقطابه.