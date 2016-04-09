الجبير وشكري يبحثان دعم العلاقات الثنائية والإقليمية

استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، السبت، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، حيث تم عقد جلسة مباحثات ثنائية تناولت متابعة مسار العلاقات الثنائية على ضوء زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر، وعدد من الملفات الإقليمية الهامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزيرين استعرضا خلال الاجتماع أهم نتائج الزيارة الهامة لخادم الحرمين الشريفين إلى مصر، وما تم التوقيع عليه من اتفاقيات تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية وتؤكد على التضامن والتلاحم بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

كما تم مناقشة العديد من الملفات الإقليمية الهامة، على رأسها مسار العملية السياسية في سوريا وتطورات الوضع في ليبيا، واليمن، إضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب.