الدفاع السعودية تعلن بدء التسجيل في كلياتها العسكرية

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية وقبول الجامعيين بوزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التقديم للعام الحالي 1437هـ لخريجي الجامعات السعودية بدرجات (بكالوريوس - ماجستير - دكتوراه)، للالتحاق بالخدمة العسكرية، بدءاً من يوم غدٍ الأحد 3 رجب 1437هـ.

كما أعلنت اللجنة عن فتح باب التسجيل في برنامج تأهيل الجامعيين "تميز رقم 3" لتخصصات الطب، حيث اشترطت أن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير ممتاز أو جيد جدا.

وبينت اللجنة المركزية، أن مدة برنامج التميز أربعة أشهر يلتحق المتقدم خلالها بالدورات التخصصية وتتاح لهم أولوية الابتعاث داخل وخارج المملكة واختيار مكان التعيين، حسب الإمكانية وتطبيق آلية مناسبة للخدمة المدنية.

ودعت الراغبين في التقديم زيارة الموقع الإلكتروني للجنة "بوابة القبول الموحد" www.afca.gov.sa للاطلاع على شروط القبول والتخصصات المطلوبة، وإجراءات التقديم.