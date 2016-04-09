مواطن خليجي هدد بالانتحار في مجمع تجاري بالخبر

سيطرت شرطة المنطقة الشرقية على شاب ثلاثيني خليجي هدد بالقفز من دور علوي بداخل إحدى المجمعات التجارية بمحافظة الخبر أمس الجمعة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه بالإشارة لما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي أمس الجمعة عن قيام أحد الأشخاص بالتهديد بالقفز من الدور العلوي بداخل إحدى المجمعات التجارية بمحافظة الخبر، فقد تم توقيف الشخص من قبل رجال الأمن.

وقال العقيد الرقيطي: "تبين أنه مواطن خليجي ثلاثيني، ويظهر عليه عدم الاتزان في تصرفاته، حيث تم إرساله إلى مجمع الأمل للصحة النفسية للتحقق من قواه العقلية واتخاذ ما يلزم حياله".



