بالفيديو.. طفل تسجنه عمته يومياً خارج المنزل

تفاعلت وزارة الشؤون الاجتماعية مع فيديو انتشر على موقع "يوتيوب" يظهر فيه طفل يصرخ في حديقة منزل في حي الورود في تبوك بعد أن حبسته عمته في الحديقة وفقاً للمغردين. وقال مغردون إن عمة الطفل تقدم على حبس الطفل كل يوم دون علم والده الذي يذهب إلى العمل.

المغردة الدانة التي نشرت المقطع نقلاً عن زميلتها التي تسكن بالقرب من منزل عمة الطفل، قالت على يوتيوب: "هذا الولد كل يوم تحبسه عمته برا طول اليوم وابوه مداوم ما يدري وأحيانا يوم كامل يظل برا بالشمس وبدون أكل".

وأضاف: "ساكنين بحي الورود (تبوك) تكفون انشروا المقطع حتى يوصل للناس اللي يأخذوا حق الولد من العمة".

بدورها، غردت وزارة الشؤون الاجتماعية على "تويتر"، مؤكدةً الوصول إلى عنوان الطفل، وقالت: "بفضل الله تم التوصل إلى عنوان الطفل، وتم استدعاء ولي أمره عن طريق الجهات الأمنية، والشكر موصول لكل من تفاعل مع الحالة وزودنا بالمعلومات".