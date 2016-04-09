بالفيديو.. سيول الطائف تؤجل حفل "عاصمة المصايف العربية"

باشر الدفاع المدني بالطائف حالات احتجاز العديد من السيارات في أحياء المحافظة، بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها أمس الخميس. وتسبّبت هطول الأمطار الغزيرة على المدينة في جرف سيارات في بعض الطرق بسبب كميات المياه الكبيرة بحسب ما يتم تداوله من صور وفيديوهات.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي على صفحتها في "تويتر" إن أحياء عدة شهدت تجمعات للمياه ومنها حي العقيق، وحي الخالدية، وحي قروي شارع الستين، وشارع الجيش، ودوار المئوية، ووادي سيسد.

وأضافت: "لا إصابات ولا مفقودين ولله الحمد".

وكانت أمطارٌ غزيرة هطلت على المحافظة عصر الخميس، جرت بعدها كميات كبيرة من السيول في حي العقيق وشارع شهار وشارع الجيش، وجوار منتزه قرية الشعلة المزمع إقامة مهرجان الورد الطائفي فيه؛ حيث وقع عدد كبير من السيارات في الاحتجاز، خاصة في حي العقيق.

وألقت غزارة الأمطار والسيول بظلالها على تأجيل حفل تكريم وفعاليات الطائف عاصمة المصايف العربية، والذي كان مقرراً إقامته هذا المساء في منتزه الردف السياحي.

وأطلق مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق "#الطايف_تغرق" الذي تفاعل معه عددٌ كبير من السعوديين حتى حقّق مراكز متقدمة على المواقع الاجتماعية في السعودية.