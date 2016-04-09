حفل السفارة السعودية يشهد حضوراً مميزاً لأطياف المصريين

نظمت السفارة السعودية في القاهرة، ليلة الجمعة، مأدبة عشاء على شرف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يزور مصر رسميا لمدة 5 أيام تنتهي الأحد القادم.

وكان لافتاً خلال حفل العشاء، الحضور المميز لجميع أطياف ومكونات الشعب المصري، من رجال دين وسياسيين ورجال أعمال وإعلاميين، وغيرهم من طوائف الشعب.

وكان من بين المدعوين أبناء الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، والسيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، وعدد كبير من وزراء ومشاهير مصر.

وكشفت مصادر إعلامية لـ"العربية.نت" أن الملك سلمان جلس في منتصف الحضور، وعلى يمينه المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية الحالي والرئيس السابق لمصر، وعلى يساره شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، كما حضر شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، كما حضر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأضافت المصادر أن اللافت في المأدبة هو وجود أبناء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهم كل من عبدالحكيم عبدالناصر رجل الأعمال وشقيقتاه منى وهدى.

وأشارت المصادر إلى أن من ضمن المشاركين في المأدبة نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأحمد أبوالغيط، الأمين العام الجديد للجامعة، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، ومن رجال الأعمال المصريين والسياسيين حضر كل من محمد أبو العينين والسيد البدوي، ومحمد الأمين، ومن الإعلاميين خيري رمضان وعادل حمودة.

وكانت السفارة السعودية قد أرسلت دعوة الحضور إلى عدد كبير من قيادات مجلس النواب، والشخصيات الدينية، كما أرسلت الدعوة إلى عدد من رجال الدولة وبعض الجاليات الأجنبية، وبعض الشخصيات العامة لحضور هذه المأدبة.