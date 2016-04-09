دور الإعلام ومكابرة الشاعر

بين فترة وأخرى يرسل لي أحد الشعراء رسالة جوال يطلب مني مشاهدة لقاء له عبر إحدى الفضائيات الشعبية، التي أصبحت تتسع للشعراء ولغير الشعراء، وبعضهم يطلب أن أعطيه رأيي بعد المشاهدة.

وبطبيعتي لست حريصا على مشاهدة تلك الفضائيات لعدم اقتناعي بما تقدمه من مواد أرى أنها لا تستحق أن إضاعة الوقت من أجلها.

في أحد الأيام اتصل بي أحد هؤلاء الشعراء ليسألني عن رأيي فيما تناوله في أحد حواراته التي عرضت، فاعتذرت له لعدم متابعتي للحوار وسألته عن المحاور التي حملها .. فتحدث عن محاور كثيرة وعن رأيه في كثير من الأمور وعن إجاباته عن أسئلة المقدم التي كان أحدها عن دور الإعلام السعودي في تقديمه كشاعر، وأنه أجاب بأن الصحافة الكويتية هي من قدّمته وليس السعودية.

سألته : كيف تقول : إن الصحافة السعودية لم تقدمك وأنت تشارك منذ بداياتك من خلال صفحات «في وهجير» وبشكل مستمر، وسبق أن استضفناك في حوار موسع ومازلنا ننشر أخبارك وجديدك من القصائد فاجاب بعد ان وضحت على صوته ملامح الحرج : “مدري كيف ؟ بس الإجابة جاءت كذا بسرعة !”.

هو أمر يدعو للاستغراب، فهذا ليس هو الشاعر الأول الذي يتنكر لدور الصحافة السعودية في تقديمه رغم الحرص الكبير من قبلهم كشعراء على التواجد والمشاركة.

ترى هل تتعلق المسألة بثقافة الشاعر والإجابة السريعة عن السؤال ودون تفكير فقط لمجرد الإجابة!!، هذا إذا افترضنا أنهم لا يقصدون ما يقولون مع أني استبعد هذا السبب، أم أن الأمر متعمد، أم مجاملة لأطراف معينة؟!!

عموما مثل هذا التنكر لدور الصحافة ينكشف سريعا، فأمثال هؤلاء حريصون على الحضور الدائم من خلال الصفحات السعودية التي قدمت وأتاحت لهم الفرصة للظهور الإعلامي مهما حاولوا إنكار ذلك.

* نقلا عن "اليوم"