زيارة الملك سلمان إلى مصر تدخل يومها الثالث

يواصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز زيارته إلى مصر في يومها الثالث، حيث التقى الملك سلمان بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجرت مراسم توقيع 17 اتفاقية اقتصادية بين البلدين.

وقال الملك سلمان إن زيارته لمصر تأتي لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وأعلن تشييد جسر يربط بين السعودية ومصر لرفع التبادل التجاري، فيما اقترح السيسي تسميته باسم الملك سلمان.

هذا وأجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مباحثات مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل.

كما بحث الملك سلمان مع شيخ الأزهر أحمد الطيب سبل تنسيق الجهود بين الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية من أجل نشر الفكر الوسطي ومحاربة التطرف والإرهاب. ومن المرتقب أن يقوم الملك سلمان اليوم بزيارة للأزهر الشريف.