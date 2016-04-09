الملك سلمان يزور الأزهر ويضع حجر الأساس لمدينة البعوث

زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، الجامع الأزهر الشريف، بعد ظهر السبت، يرافقه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد من كبار المسؤولين في الأزهر. ووضع العاهل السعودي حجر الأساس لمدينة البعوث الجديدة، التي يقيم بها الطلاب القادمون للدراسة بالأزهر من مختلف أنحاء العالم.

وأهدى خادم الحرمين الشريفين، شيخ الأزهر الشريف، كسوة الكعبة المشرفة، وذلك خلال زيارته للأزهر الشريف اليوم. ومن جانبه، أصدر الإمام الأكبر للجامع الأزهر قرارا بتوثيق الزيارة رسميا ووضع الكسوة بالجامع الأزهر بمناسبة زيارة العاهل السعودي.

وحرص العاهل السعودي وشيخ الأزهر على أداء ركعتي تحية للمسجد، وذلك فور وصولهما إلى الجامع الأزهر.

ووجه الملك سلمان باستكمال المرحلة الثانية من مدينة البعوث على نفقته الخاصة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خصص 170 فداناً لإقامة مدينة البعوث الإسلامية الجديدة، لتكون مدينة متكاملة لخدمة الطلاب الوافدين الذين يدرسون في الأزهر الشريف.

ويناقش الملك سلمان مع شيخ الأزهر عدداً من القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، من ضمنها تنسيق الجهود بين الأزهر والمملكة في محاربة التطرف والإرهاب وإرساء دعائم السلام في العالم أجمع.

يذكر أن هذه هي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها عاهل سعودي للأزهر الشريف.

وسبق لشيخ الأزهر أن التقى الملك سلمان يوم الجمعة في مقر إقامته بالقاهرة.