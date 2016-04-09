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الملك سلمان يزور الأزهر ويضع حجر الأساس لمدينة البعوث

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
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زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، الجامع الأزهر الشريف، بعد ظهر السبت، يرافقه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد من كبار المسؤولين في الأزهر. ووضع العاهل السعودي حجر الأساس لمدينة البعوث الجديدة، التي يقيم بها الطلاب القادمون للدراسة بالأزهر من مختلف أنحاء العالم.

وأهدى خادم الحرمين الشريفين، شيخ الأزهر الشريف، كسوة الكعبة المشرفة، وذلك خلال زيارته للأزهر الشريف اليوم. ومن جانبه، أصدر الإمام الأكبر للجامع الأزهر قرارا بتوثيق الزيارة رسميا ووضع الكسوة بالجامع الأزهر بمناسبة زيارة العاهل السعودي.

العاهل السعودي يجتمع مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب العاهل السعودي يجتمع مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

وحرص العاهل السعودي وشيخ الأزهر على أداء ركعتي تحية للمسجد، وذلك فور وصولهما إلى الجامع الأزهر.

الملك سلمان أثناء تأدية ركعتي تحية المسجد في الأزهر الشريف الملك سلمان أثناء تأدية ركعتي تحية المسجد في الأزهر الشريف

ووجه الملك سلمان باستكمال المرحلة الثانية من مدينة البعوث على نفقته الخاصة.

الملك سلمان في رحاب الأزهر الشريف لأول مرة برفقة الدكتور أحمد الطيب الملك سلمان في رحاب الأزهر الشريف لأول مرة برفقة الدكتور أحمد الطيب

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خصص 170 فداناً لإقامة مدينة البعوث الإسلامية الجديدة، لتكون مدينة متكاملة لخدمة الطلاب الوافدين الذين يدرسون في الأزهر الشريف.

ويناقش الملك سلمان مع شيخ الأزهر عدداً من القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، من ضمنها تنسيق الجهود بين الأزهر والمملكة في محاربة التطرف والإرهاب وإرساء دعائم السلام في العالم أجمع.

اهتمام كبير حظيت به أول زيارة للعاهل السعودي إلى الأزهر اهتمام كبير حظيت به أول زيارة للعاهل السعودي إلى الأزهر

يذكر أن هذه هي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها عاهل سعودي للأزهر الشريف.

العاهل السعودي يلتقي شيخ الازهر للمرة الثانية خلال زيارته إلى مصر العاهل السعودي يلتقي شيخ الازهر للمرة الثانية خلال زيارته إلى مصر

وسبق لشيخ الأزهر أن التقى الملك سلمان يوم الجمعة في مقر إقامته بالقاهرة.

الملك سلمان ناقش مع شيخ الأزهر نشر الفكر الوسطي ومكافحة التطرف الملك سلمان ناقش مع شيخ الأزهر نشر الفكر الوسطي ومكافحة التطرف

الملك سلمان يشاهد مجسما لمدينة البعوث الملك سلمان يشاهد مجسما لمدينة البعوث
الملك سلمان خلال الصلاة في الأزهر الشريف الملك سلمان خلال الصلاة في الأزهر الشريف
خادم الحرمين داخل الجامع الأزهر خادم الحرمين داخل الجامع الأزهر
الملك سلمان لدى مغادرته الأزهر الملك سلمان لدى مغادرته الأزهر

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