لماذا غابت الطيور المهاجرة عن أجواء السعودية؟

تناقصت أعداد الطيور المهاجرة التي تعبر أجواء السعودية مع نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل، بعد أن كانت تغطيها سنوياً طوال العشرين عاماً الماضية خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت الطيور المهاجرة تتعرض لإبادة كبير على يد صيادين يحملون أنواعا مختلفة من أسلحة الصيد التي قضت على أسراب الطيور بشكلٍ كبير.

مشعل المحسن أحد هوة الصيد، قال لـ"العربية.نت": "لم يعد الصيد كما كان حيث تناقصت أعداد الطيور بشكلٍ كبير لم نعد نشاهد أسراب القميري، وكذلك الكرك التي كانت تعبر أجواء السعودية بشكلٍ كبير".

وأوضح المحسن أن هناك مقاطع فيديو تنتشر على "يوتيوب"، وتظهر فيها عمليات إبادة للطيور في مشاهد مفزعة

نتحرى عن مخالفي الصيد

من جهته، أكد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الأمير بندر بن سعود بن محمد، لـ "العربية.نت" أن مقاطع الصيد الجائر على "يوتيوب" يتم ملاحقتها: "كل مقطع فيه لوحة سيارة أو ما يدل على هوية المعتدين على البيئة تم الرفع به لوزارة الداخلية".

وأضاف الأمير بندر: "أغلبهم تم إلقاء القبض عليهم، وتتولى وزارة الداخلية تطبيق نظام الصيد بحقهم إذا كانت المخالفة خارج المحمية، فيما تطبق عقوبات المحمية إذا كانت المخالفة داخل المحميات السعودية".

ونوه الأمير بندر إلى وجود أشخاص لم يتم التعرف عليهم، خصوصاً أنهم ملثمون ولم تظهر شخصياتهم: "هناك تحرٍ عنهم حتى لا يتم نشر مثل هذه المخالفات وتطبيق العقوبات فيها".

وقال الأمير بندر إن أهم ما تقوم به الهيئة الآن "بناء إدارات محميات فاعلة"، وذلك من خلال الإدارة والحماية والدراسات والبحوث: عملنا طوال السنوات التسع الماضية، على بناء إدارات متوازنة للمحميات بحيث يتم إدارة هذه المحميات بشكلٍ جيد وممتاز، خصوصاً أنها تقع في مواقع متباعدة عن بعضها وبناء هذه الإدارات يعطيها ميزة إضافية وقوة".

التوعية والتعليم

واعتبر الأمير بندر أن بناء القيم والتوعية في المحافظة على البيئة في عقول المواطنين وقلوبهم منذ الصغر يأتي من خلال توجيه السلوكيات في المدرسة والمنزل.

وقال الأمير بندر: "ربط المنفعة والضرر عاملان غاية الأهمية، خصوصاً لدى النشء، لدينا في التعليم قاعدة تقول: ما يضرك يضر الوطن وما يضر الوطن يضرك وبالمقابل ما ينفعك ينفع الوطن وما ينفع الوطن ينفعك، وهذه القاعدة تساعد على خلق مشاعر وأحاسيس بناءة وايجابية تجاه مصالح الوطن في كل شيء، خصوصاً في البيئة".

ونوه الأمير بندر إلى ضرورة أن تكون التوعية منذ البداية: "لا يمكن أن نهمل الشباب في مراحل التعليم: "لا يمكن أن نصل إلى أهداف التوعية بالبيئة في مرحلة متأخرة، في حال أنهى هؤلاء التعليم الجامعي وخرجوا ببنادقهم للصيد، لن يكون هناك نتيجة معهم. لأن التوعية تجاه ما يضر البيئة ستكون متأخرة".

وقال الأمير بندر: "لدينا الآن برنامج مع وزارة التعليم للتوعية بأهمية البيئة في المناهج. البيئة هي الأم، وهي المناخ والأرض والمكونات التي تعيش فيها الحياة الفطرية".

ولفت الأمير بندر إلى أن التحول الوطني برنامج تقوم به الدولة اليوم: "يهتم بكل تفاصيل الإنسان وبناءه ومن ضمنها البيئة".

ونوه الأمير بندر: "سيكون في برنامج التحول الوطني اهتمام في البيئة ومكوناتها ومعالجة الإسراف الموجود فيها، التحول الوطني لا يشمل فقط الاقتصاد ولكن يشمل جميع مناحي الحياة بما فيها البيئة وما يحسنها ويعود عليها بالخير ويجعلها تعود على الانسان بالخير".

الشرطة البيئية قريباً

وكشف الأمير بندر لـ "العربية.نت" عن قرب البدء في تنفيذ شرطة بيئية لمعالجة قضايا البيئة، مشيراً إلى أنه تم عرض الموضوع على المجلس الاقتصادي برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحضور أعضاء المجلس، وتم التوصية فيه من قبل المجلس الاقتصادي والرفع به للمقام السامي وتمت موافقة المقام السامي والآن هي في طور الدراسة: "حماية الحياة الفطرية من الجهات المشتركة في الشرطة البيئية، وسيتم الإعلان عنها قريباً".