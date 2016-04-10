السعودية.. تحذيرات من تقلبات الطقس حتى الاثنين

توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية، دعت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية، واتباع إرشادات السلامة.

وأوضح المقدم فهد الأسمر العنزي المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية، أن التقارير الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى متغيرات جوية تصحبها أمطار رعدية ومن المتوقع أن تتأثر بها عدد من مناطق المملكة ومنها منطقة الحدود الشمالية اعتباراً من الأحد وحتى مساء الاثنين.

ودعا العنزي جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بما يصدر من تنبيهات وإرشادات من الدفاع المدني، وعدم المخاطرة في النزول لبطون الأودية أو محاولة عبور السيول، والابتعاد عن مواقع الخطر.