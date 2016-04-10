النادي الأدبي في الشرقية يستأنف نشاطه بفعاليتين

أطلق النادي الأدبي في المنطقة الشرقية موسمه الثقافي الجديد، بمحاضرة للعلامة أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري، وملتقى الكتاب في نسخته الثانية بمشاركة 50 كاتباً وكاتبة من مختلف المناطق.

وكان النادي قد عرف في الأشهر الماضية فترة خمول، إلا أنه أطلق مؤخراً موسما ثقافيا جديدا.

وقد شهد "ملتقى الكتّاب السّعوديين" في نسخته الثانية، والتي حملت عنوان "كُتاب اثنان"، مشاركة 50 كاتباً وكاتبة، ضمن جلستي نقاش حملتا عنوان "الكاتب والأحداث الوطنية الكبرى"، إضافة إلى حلقة نقاش تمحورت حول الكاتب والأحداث الثقافية.

وقد تضمن أيضاً معرضاً فنياً مصاحباً حمل عنوان "تراثنا هويتنا الوطنية".

ويسعى النادي الأدبي في المنطقة الشرقية لتنفيذ خطط طموحة أخرى عبر شراكات مع الإدارات الرسمية والقطاع الخاص، لجعله منهلاً ثقافياً ومجتمعياً من خلال برامج منوعة تستمر فعالياتها على مدار العام.