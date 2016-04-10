توصية بتحميل المدرسة مسؤولية وفاة السلمي وبإعفاء مديرها

أوصت اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة وفاة الطالب نواف السلمي داخل الحافلة الخاصة بـ"مدرسة الأقصى الأهلية" في جدة، بتحميل المدرسة كافة الالتزامات المترتبة على الحادث، وإحالة مدير المدرسة إلى لجنة مديري المدارس لاستكمال إجراءات إعفائه، مع إيقاع عقوبة إدارية، ومتابعة مجريات القضية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام فيما يخص سائق الحافلة، إضافة إلى تطبيق لائحة الجزاءات على المدرسة فيما يخص الحالة المتعلقة بسلامة النقل المدرسي، والتي تشمل العقوبات المالية على الإداريين المعنيين بالمدارس، ورفع ملف القضية إلى محافظ جدة ووزير التعليم وهيئة التحقيق والادعاء العام.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم جدة عبد المجيد الغامدي أن المدير العام للتعليم بجدة قد تابع مجريات التحقيقات التي قامت بها اللجنة المكلفة والتي أصدر قرار تشكيلها مؤخراً والمكونة من مدير مكتب التعليم الأهلي بجدة (رئيساَ)، وعضوية كل من مدير الأمن والسلامة، ومدير مكتب التعليم بالنسيم، ومندوب من المتابعة، ومندوب من النقل المدرسي، ومندوب من الشؤون القانونية.

وأضاف أنه بناء على التحقيقات وما رصدته اللجنة حول الحادثة فقد اتضح التالي:

أولاً: التفريط التام من قبل سائق الحافلة بتفقد الحافلة بعد نزول الطلاب.

ثانياً: قصور من قبل إدارة المدرسة في تفقد الغياب وإعمال وتفعيل التعميم الصادر من إدارة التعليم في هذا الشأن والذي يؤكد على أن يقوم مسؤول النقل المدرسي بتفقد الحافلة.

ثالثاً: قصور المدرسة فيما يخص اختيار السائقين وتدريبهم ومتابعة أعمالهم، باعتبار الحافلة ملك للمدرسة.

وأصدرت اللجنة المكلفة عددا من التوصيات الخاصة بالأمن والسلامة، منها:

أولاً: أن تقوم الإدارة، ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة ومكتب التعليم الأهلي والنقل المدرسي وكافة مكاتب التعليم، بوضع خطة ميدانية وعمل مراجعة شاملة للأمن والسلامة في كافة مدارس البنين والبنات الحكومية والأهلية والعالمية.

ثانياً: توقيع تعهد خطي من قبل سائقي حافلات النقل المدرسي في المدارس الأهلية بالتأكد من نزول جميع الطلاب وتحملهم المسؤولية في ذلك، إضافةً إلى ضرورة حصول سائق الحافلة المدرسية على رخصة عمل من إدارة التعليم بعد إجراء الاختبارات اللازمة.

ثالثاً: التأكيد على مديري ومديرات المدارس بالمتابعة للأمن والسلامة بصفة عامة وما يخص النقل المدرسي بصفة خاصة وتفعيل التعاميم والأدلة الإجرائية بهذا الشأن.

رابعاً: العمل على إيجاد مشرفين بالمدارس تكون من مهامهم الإشراف على النقل المدرسي.