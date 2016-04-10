ضبط 14 مخالفا و1550 حزمة قات وسلاح في حملة أمنية بجازان

أطاح رجال اﻷمن في شرطة منطقة جازان بعدد من مخالفي نظام اﻹقامة والعمل وكميات من القات المحظور وسلاح من نوع رشاش، في حملة أمنية نفذت بمحافظة فيفا وجبال الحشر وبلغازي والحقو.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة جازان، المقدم محمد الحربي، أن رجال اﻷمن بشرطة محافظة فيفا تمكنوا في العملية اﻷولى من ضبط مركبة نقل بها 900 حزمة من القات المحظور.

وأضاف أنه تم في العملية الثانية القبض على 14 مخالفا لنظام اﻹقامة والعمل من الجالية اﻹفريقية في الحملة التي نفذها رجال اﻷمن بمخفر شرطة جبال الحشر باﻹضافة لضبط سيارة يستقلها شابين عثر بحوزتهما على سلاح من نوع رشاش مع مخزنين و45 طلقة نارية.

كما تم في العملية الثالثة إحباط تهريب 200 حزمة من القات المحظور مخبأة بشكل محكم داخل صهريج (وايت) من قبل رجال اﻷمن بشرطة محافظة بلغازي، باﻹضافة لضبط 450 حزمة قات في العملية الرابعة من قبل رجال اﻷمن بشرطة الحقو.