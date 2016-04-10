6393 بلاغاً للدفاع المدني بعدة مناطق جراء الأمطار

استقبلت مراكز التحكم والتوجيه في عدة مناطق سعودية، من يوم الخميس الماضي (الموافق 22/6/1437هـ) وحتى صباح اليوم الأحد (الموافق 3/7/1437هـ) 6393 بلاغاً، منها 285 في مدينة الرياض و879 في مكة المكرمة و21 في المدينة المنورة و15 في القصيم و4500 في الباحة و3 في نجران و1 في جازان و683 في عسير و6 في حائل، جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

أوضح ذلك مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام المكلف والمتحدث الإعلامي للدفاع المدني العقيد عبدالله الحارثي.

وأبان الحارثي بأن عدد الوفيات 13 وفاة وعدد المفقودين 2 حتى صباح اليوم، فيما بلغ عدد المحتجزين والذين تم إنقاذهم 681 على النحو التالي: 145 في الرياض و308 في مكة المكرمة و35 في الباحة و191 في عسير و2 في نجران.

وأشار إلى أن أغلب الاحتجازات كانت داخل المركبات حيث بلغ عدد السيارات التي تم إخراجها 608 وقامت الفرق بإخلاء 123 شخصا وإيواء 24 أسرة.