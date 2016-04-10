73 % من مشتركي المياه لن يدفعوا أكثر من 122 ريالا شهريا

أكدت وزارة المياه والكهرباء أن التعرفة الجديدة للمياه تعد من الأقل على مستوى العالم، موضحة أنه روعي فيها عدم التأثير على مستويات الاستهلاك المريح والصحي الرشيد للفرد الذي حددته منظمة الصحة العالمية بنحو 83 لتراً في اليوم، علماً بأن ما يستهلكه الفرد في المملكة يعادل ثلاثة أضعاف هذا الرقم أي نحو 256 لتراً في اليوم، وبذلك تتبوأ المملكة الترتيب الثالث عالمياً بعد أميركا وكندا في معدل استهلاك الفرد للمياه كل يوم، رغم ندرة مصادر المياه في المملكة والصعوبة البالغة في تحلية المياه ثم نقلها لمستفيديها.

وقالت الوزارة إن معظم المستفيدين من خدمات المياه لن يتأثروا كثيراً بالتعرفة الجديدة للمياه، حيث إن 73% من المشتركين لن يدفعوا أكثر من 122 ريالاً في الشهر لخدمة المياه، أو 182 ريالاً في الشهر لخدمتي المياه والارتفاق "الصرف الصحي".

وأوضحت الوزارة ضمن حملة (#أنت_تحدد) التي أطلقتها لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والتعريف بالتعرفة الجديدة للمياه والارتفاق بالصرف الصحي أن ترشيد استهلاك المياه هو خيار استراتيجي للدولة والمواطن، ومسؤولية اجتماعية ووطنية على كل مستهلك أن يتحملها بالمحافظة على المياه والترشيد في استهلاكها لضمان استمرارها.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر مؤخراً قراراً بتعديل أسعار بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للحد من الاستهلاك العالي.