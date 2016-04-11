إبراهيم عيسى من " طقطق " إلى السلام عليكم !

مشكلة إبراهيم عيسى ليس في أنه صحفي فاشل أو مرتزق ، لأنه و ببساطة ليس كذلك ! ، لا هو فاشل و لا هو مرتزِق ، بل رجل صحافة ناجح و في منتهى خفة الظل ، و مُعارِض سياسي نشط و شريف ، هذا ما أعتقده و ما أظنه فيه حتى هذه اللحظة ، رغم إساءاته المتكررة للمملكة العربية السعودية ، و مقال اليوم هو محاولة للكشف عن سبب هذا التطاول من إبراهيم عيسى علينا ، و لماذا يلجأ إبراهيم عيسى إلى شجاعة غير مُبَجّلَة ، رغم أنه ليس جباناً ؟! ، نبدأ الحكاية من " طقطق " إلى السلام عليكم ، " طقطق " : إبراهيم عيسى كان أحد أكثر أهل الصحافة في مصر ، وضوحاً في معارضته لنظام حسني مبارك ، إن لم يكن الأشهر على الإطلاق ، ظهره كان بعيداً عن مأدبة الانحناء ، كتب و جابه بما يعتقده ، حتى اتُّهم بالأخونة ، و هي تهمة باطلة ، و أثبتت الأيام بطلانها في حكم الأخوان و بعده ، رغم أن بطلانها لم يكن بحاجة لإثبات أصلاً ، لكن الذي حدث بعد ذلك ، أربك إبراهيم عيسى بشكل لا يليق به ، فقد وجد نفسه مناصراً للحاكم في مصر ، ممثلاً في الرئيس عبدالفتاح السيسي ، و هي مناصرة لا زيف فيها و لا ضعف و لا خداع ، لكنها متورطة بضرورة أن يظل معارِضاً ، و هو الدور الذي يحاول أن يلعبه الآن ، متحملاً كافة ارتباكاته ، يريد أن يكون مناصراً للحاكم و معارضاً للحكم في الوقت نفسه ، و رغم أن هذا جائز ، إلا أنه لا يكفيه ، يريد استعادة شكل المُعارِض السابق ، بكامل عنفوانه و جسارته ، و بكل ما يمكن لهذا الشكل منحه من شهرة و وهج ! ، مشكلة إبراهيم عيسى أنه لم ينجح في مجال الأدب كما نجح في مجال الصحافة ! ، كتب روايات لم يكن لها ذلك الألق ، ظلت قيمتها صحفية و ليست أدبية ! ، هو ليس محمد المخزنجي و لا محمد المنسي قنديل ، لا يقدر على أن يكتب أدبياً ما يستأهل البقاء ، و هو مثقف ممتاز لكنه ليس فيلسوفاً متعمقاً فيعمل عمل يوسف زيدان مثلاً ، رغم أن هذا الأخير وقع في هفوات كثيرة مؤخراً ، و تلبّسته حالة من عبادة الذات لا تليق به ، لكن حديثنا عن إبراهيم عيسى ، صديق البرادعي و عدو تصرفاته ! ، مناصِر الحاكم و مُعارِض سياسته ! ، هذه مشكلة إبراهيم عيسى الحقيقية ، تكمن في داخله ، لذلك هو يتخبّط ! ، لو أنه كان يتمتّع بموهبة أدبية فخمة و أصيلة في الأدب ، في المسرح و القصة و الرواية ، لتمكن من كتابة ما يمكن له البقاء ، لكنه موهوب صحافة ، و كلمات الصحافي لا تبقى ، كل ما يمكن له البقاء هو رائحة الكلمات ، و أن يُقال عنه لا أن يُقرَأ له ! ، و هو مُجبَر على البقاء ، هذه طبيعة فطرية في الكائن الحي عموماً ، السؤال : كيف يبقى ؟! ، لا بد لإبراهيم عيسى من عدو ، حتى لو طبق طريقة الحب النزارية في إيجاد هذا العدو : " لو لم نجده عليها لاخترعناهُ " ! ، و هو يعرف أن قيمته من قيمة عدوّه ! ، لذلك اختارنا ، اختار المملكة العربية السعودية ، ارتباك يضاف إلى ارتباكاته و يمشي في طريقها : أحب من يظن في داخله وجوب معاداته ، فانتقم من نفسه بمعاداة من يظن في داخله بوجوب محبته ! ، انتهينا من " طقطق " ، بقي من الكلام :

الوهابية ليست مذهباً يا أستاذ إبراهيم ، و السعودية حكومة و شعباً ، سياسةً و كلاماً في الدروب ، لا تستنكر الإسم ، و لو أنه كان مذهباً لتبنيناه مذهباً ، نحن نحب الشيخ محمد بن عبدالوهاب و نجلّه ، و كنا سنفخر بمذهبه فيما لو كان مذهبا ، لكنه " أكاديمياً " ليس مذهباً ، و حتى يكون كذلك كان لا بد له من إضافات و حذف ، و هو ما لم يفعله الشيخ الجليل رحمه الله ، لذلك هو ليس مذهباً ، هذا كل ما في الأمر ، و السلام عليكم