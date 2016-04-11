الموافقة على إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي، وفوض وزير الخارجية بالتوقيع عليه.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، في الرياض.

محلياً، اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر نقل مهمة إيواء العاملات المنزليات الهاربات من منازل كفلائهن ولهن مطالبات حقوقية، كذلك العاملات اللواتي يقدمن من جوازات المطارات اللاتي يتأخر كفلاؤهن عن استلامهن إلى "وزارة العمل"، وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات من بينها ما يلي:

أولاً: تتولى وزارة العمل مهمة إيواء العاملات المنزليات الهاربات من منازل أصحاب العمل، وأيضاً اللواتي يقدمن من جوازات المنافذ ومراكز استقبال القادمات للعمل في مطارات المملكة الدولية. وتضع وزارة العمل - بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية - برنامجاً زمنياً لتنفيذ هذه المهمة.

ثانياً: تُشكَّل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل تتولى تحديد جميع المراكز والدور المختصة بإيواء الخادمات والعاملات المنزليات الهاربات والدور الملحقة بها، المطلوب نقلها إلى وزارة العمل.