الهيئة العليا لتطوير الرياض تفرض رسوما على بعض طرقها

تتجه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى فرض رسوم مالية على استخدام المركبات لبعض الطرق في مدينة الرياض فور الانتهاء من تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، وبحسب ما نشرته صحيفة مكة فإن ذلك يأتي بهدف التحفيز والتشجيع على استخدام وسائل النقل العام التي من بينها "مترو الرياض".

كما أن الهيئة تعد لخمسة عوائد مباشرة لمشروع قطار الرياض من بينها الضوابط التحفيزية والتي تشمل فرض الرسوم على استخدام بعض الشوارع، إضافة إلى رسوم مواقف السيارات لدى المحطات، ولم توضح الهيئة أي شوارع الرياض التي ستفرض الرسوم على استخدامها.