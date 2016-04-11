"غامرة" ضيف ماطر على السعودية حتى الأربعاء

قررت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالسعودية تسمية الحالة المطرية المتوقع بدايتها اليوم الاثنين بـ"غامرة".

وقال أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، الدكتور عبدالله المسند، إن مخرجات النماذج العددية تؤكد، وفقاً للنماذج الرياضية، أن تتعرض السعودية لحالة مطرية ربيعية مميزة، وحالة من عدم الاستقرار الجوي لبضعة أيام، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تكون ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين: "تمتاز بنشاطها الرعدي، وربما كثافة البرد أحياناً".

وتابع المسند قائلاً: "من المتوقع أن تتأثر معظم المناطق بحالة غامرة المطرية، وقد تُخلِّف أمطاراً غزيرة في بعض المناطق". كما أشار إلى أن أعضاء اللجنة سينوهون عنها بالأشكال والخرائط قبل بدايتها بوقت كاف في حساباتهم على تويتر، حيث تتغير وتتبدل التوقعات وبشكل سريع، خاصة في فصل الربيع.

من جهة أخرى، قد تتأثر كل من الكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، واليمن، والعراق بالحالة المطرية "غامرة". ومن المتوقع أن تنشط الرياح الهابطة من المزن الركامية، والتي عادة تثير الغبار في بعض الأماكن.