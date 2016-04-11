مزارعو الطائف يدفعون بمهرجان الورد إلى منصات النجاح

نحو تحقيق النجاح وقطف ثمرات العمل، استطاع مزارعو محافظة الطائف السعودية الدفع بمهرجان الورد الطائفي الدولي الـ12 إلى منصة نجاح تضاف إلى إنجازاتهم السابقة.

ويعتبر مهرجان الورد الطائفي عنوانا عريضا للاحتفالات الموسمية في المنطقة حيث كانت ليلة الجمعة الماضية أشبه بعرس جماعي، بدرُها الفرح ونجومها الحضور.

وعلى غرار العادة جاءت النتائج التنظيمية لمهرجان الورد الطائفي الدولي الـ12 مبهرة، لتعلن لحضور المهرجان عرسا جديدا يضاف إلى إنجازات مزارعيها وصناع النجاح في تقطير الورد وتسويقه محليا ودوليا.

وساعدت الظروف المناخية ووفرة أمطار الطائف هذا العام على الدفع بمحصول المزارعين للورد الجوري إلى وفرة أكثر من الأعوام السابقة. ويتوقع المزارعون وملاك مصانع التقطير أن يتخطى محصولهم السنوي هذا العام قرابة الـ500 مليون وردة لتنتج 30 ألف تولة خلال أيام المهرجان.

وفي قلب المهرجان، خطف مجسَّم متجسد على هيئة برج الفيصلية أنظار الحضور، حيث تكسوه من الخارج أكثر من 20 ألف وردة مختلفة الألوان والأنواع.