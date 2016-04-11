51 متحدثاً و57 ورشة عمل في منتدى التعليم الخامس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات معرض ومنتدى التعليم الدولي الخامس 2016، تحت عنوان "أحدث تجارب الاستثمار الدولية في التعليم"، والذي يستمر ثلاثة أيام.

ويهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة للمجتمع بمختلف مؤسساته وأفراده للتعرف إلى التجارب الدولية الرائدة، وفتح قناة تواصل إيجابية في الجهات التعليمية والقطاع الخاص في المملكة ومؤسسات التعليم والمستثمرين على مستوى العالم.

وتسعى وزارة التعليم، من خلال هذا الحدث العلمي الكبير، إلى توفير فرص استثمارية فريدة للتعليم وفتح آفاق جديدة في تطوير قطاع التعليم الأهلي بالسعودية، حيث يمكّن التربويين والمهتمين بالتعليم من التعرف إلى أحدث التوجهات والمستجدات في التعليم.

ويُعد المعرض المصاحب للمنتدى أكبر حدث على مستوى معارض ومؤتمرات التعليم في منطقة الخليج العربي، وعاملاً رئيسياً في بناء التفاهم والعلاقات بين الدول والثقافات والحضارات.

ومن المقرر أن يقوم 51 متحدثاً بإلقاء الكلمات على مدى ثلاثة أيام، كما سيتم عقد 22 جلسة و57 ورشة عمل تتناول موضوعات مهمة متعلقة بالنماذج المؤسسية لتجارب تطوير التعليم العام (الدولي والمحلي)، وتصميم البيئات التعليمية في القرن الـ21 وتحسين الممارسات التعليمية وبناء مجتمع المعرفة المدرسية.

وتناقش جلسات المعرض والمنتدى موضوعات الاستثمار في التعليم من حيث الرؤى والتوجهات بمشاركة وزراء التعليم والتجارة والشؤون البلدية والقروية والعمل، إضافة إلى محافظ الهيئة العامة للاستثمار، كما تناقش موضوعات البيئة التشريعية وتحديثات الاستثمار بقطاع التعليم الخاص، والدور التنموي والاستثماري للأوقاف في التعليم، والاستثمار في التعليم والتركيز على العائد من الاستثمار، بجانب استعراض التجربة الفرنسية وتجارب الدول الناجحة في الاستثمار بالتعليم.