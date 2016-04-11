6 علامات تأذن بدخول فصل الربيع في السعودية

لا يعد اكتساء الأرض بالنبات في السعودية علامة من علامات فصل الربيع، فهطول المطر مع بداية شهر أكتوبر نهاية كل عام يعني أن الأرض تبدأ بالإنبات في مناطق شاسعة من السعودية في فصل الشتاء أيضاً.

وحدد الباحث في الفلك والمناخ الدكتور خالد الزعاق لـ"العربية.نت" 6 علامات من الممكن معرفة دخول فصل الربيع بالسعودية خلالها وهي:

اعتبر الزعاق أن بعضاً من هذه العلامات "كونية"، والبعض الآخر "طبيعية"، تعتمد على الحشرات والطيور والزواحف، إلى جانب علامات أخرى ترتبط بالأشجار وكذلك بالإنسان وسلوكه.

وقال الزعاق: "تعد علامة الإزهار في النباتات إحدى أهم علامات فصل الربيع في السعودية إلى جانب تساوي الليل والنهار ووصول الحرارة في النهار إلى درجات مرتفعة مع البرودة ليلاً".

وأضاف الزعاق: "السلوك الحيواني والحشري من أهم العلامات التي تدل على فصل الربيع في السعودية، حيث تعمد بعض الحيوانات لبعض السلوكيات، منها ما هو طبيعي يتم خلال فترة الربيع، ومنها ما يبدأ مع ظهور بعض الحشرات والعقارب والثعابين التي تبدأ بالخروج مع اعتدال درجات الحرارة وميل الحرارة الشديدة في النهار".

كما تظهر بعض الطيور المهاجرة خلال فصل الربيع، وهي من العلامات المهمة في فصل الربيع.

ونوه الزعاق بأن السائد في السعودية فصلا الشتاء والصيف: "من الصعب جداً أن نميز فترات مختلفة عن هذين الفصلين، فالبرودة تمثل الشتاء، والحرارة تمثل الصيف، وبالتالي الغالبية لا ترى فصلي الربيع والخريف".

وأشار الزعاق إلى أن تفتح الورد لا يحدث إلا في بداية فصل الربيع، وبالتالي تزهو الصحراء بأنواع مختلفة من الورد "هي إحدى العلامات المهمة لفصل الربيع، وتعني إزهار النباتات البرية قرب رحيل نبات الصحراء نتيجة لقلة هطول الأمطار وحرارة الشمس العالية".